Випереджаючи Теслу: Rivian запустив в серію електричний пікап R1T

З конвеєра зійшов перший серійний екземпляр Rivian R1T. Хоча електричний пікап Rivian був представлений ще три роки тому, випуск почався тільки зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Твіттер засновника і глави компанії Роберта Скерінджа .

Попри те, що запуск електричного пікапа в серію кілька разів відкладався, на конвеєр Rivian R1T все ж відправився раніше своїх конкурентів - GMC Hummer EV, Ford F-150 Lightning і, найголовніше, Tesla Cybertruck.

Для виробництва своїх електромобілів компанія викупила колишній завод Mitsubishi Motors в місті Нормал (штат Іллінойс, США). Перший випущений клієнтський екземпляр входить до лімітованої серії Launch Editions, ціна якої на домашньому ринку складе близько 73 тисяч доларів. Базова версія оцінюється в 67,5 тисяч.

Пікап оснащується чотиримоторною електричною установкою, що розвиває 760 к. с. і 1124 Нм крутного моменту. Для розгону з місця до 97 км / год "вантажівці" потрібно всього лише три секунди. Штатна тягова батарея забезпечує 505 кілометрів пробігу без підзарядки. У січні 2022-го з'явиться "далекобійна" модифікація зі збільшеним до 645 км запасом ходу.

Серійний Rivian R1T оснащується 20 - або 22-дюймовими колесами, відрізняється шкіряною обробкою салону, підігрівом керма і сидінь з вентиляцією, а також великим 16-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважального комплексу.

Слідом за пікапом на ринку дебютує позашляховик Rivian R1S на тій же платформі ціною від 70 тисяч доларів. Надалі американська марка планує вийти на ринки Європи та Китаю. Ведуться переговори з британським урядом про будівництво нового заводу Rivian в Англії, недалеко від Брістоля.