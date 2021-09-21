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Випередив Tesla і Volvo: китайці показали перший у світі електромобіль з лазерним автопілотом

Автор: Константин Широкун

Китайська компанія Xpeng представила електричний седан P5. Це перший у світі легковик з автопілотом із вбудованими лидарами. І вона коштує менше ніж 25 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Xpeng.

Volvo почне випускати автомобілі з вбудованими лідарами в 2022 році. Але китайська компанія Xpeng обігнала іменитого шведського автовиробника. Електричний седан P5 став першим у світі серійним електрокаром з лідарами.

Датчики LiDAR за решіткою радіатора можуть точно розпізнавати транспортні засоби, пішоходів і невеликі перешкоди на дорозі, навіть в тунелях і в умовах поганої видимості: вночі, в туман, дощ або сніг. Два лідари поєднуються з 17 радарами та 13 камерами високої роздільної здатності.

Завдяки високоточним датчикам фірмовий автопілот може самостійно змінювати смугу руху, слідувати за автомобілями та розпізнавати обмеження швидкості й світлофори в містах. Електромобіль також здатний автоматично паркуватися по розмітці.

Xpeng P5 приводиться в рух одним електродвигуном потужністю 207 кінських сил. Для машини доступно три варіанти батарей: на 55,9, 66,2 і 71,4 кВт•год. дальність ходу на одному заряді варіюється в діапазоні 460-600 км.

У салоні електромобіля прописався інфотеймент з вертикальним дисплеєм і вісьмома динаміками. У Китаї ціна на новинку стартує з позначки 24 500 доларів, а перші поставки споживачам почнуться вже в жовтні поточного року.

Нагадаємо, головний конкурент Google представив електричну вантажівку з автопілотом. Вантажівку оснастили потужним процесором продуктивністю понад 500 тераоперацій в секунду.

Також повідомлялося, що Tesla скасувала бонуси для нових покупців електромобілів. Найчастіше Tesla пропонувала безкоштовну зарядку на Superchaeger.

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Автомобільний ринок