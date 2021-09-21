Випередив Tesla і Volvo: китайці показали перший у світі електромобіль з лазерним автопілотом

Китайська компанія Xpeng представила електричний седан P5. Це перший у світі легковик з автопілотом із вбудованими лидарами. І вона коштує менше ніж 25 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Xpeng.
Volvo почне випускати автомобілі з вбудованими лідарами в 2022 році. Але китайська компанія Xpeng обігнала іменитого шведського автовиробника. Електричний седан P5 став першим у світі серійним електрокаром з лідарами.
Датчики LiDAR за решіткою радіатора можуть точно розпізнавати транспортні засоби, пішоходів і невеликі перешкоди на дорозі, навіть в тунелях і в умовах поганої видимості: вночі, в туман, дощ або сніг. Два лідари поєднуються з 17 радарами та 13 камерами високої роздільної здатності.
Нагадаємо, головний конкурент Google представив електричну вантажівку з автопілотом. Вантажівку оснастили потужним процесором продуктивністю понад 500 тераоперацій в секунду.
Також повідомлялося, що Tesla скасувала бонуси для нових покупців електромобілів. Найчастіше Tesla пропонувала безкоштовну зарядку на Superchaeger.