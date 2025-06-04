Операция "Паутина": появилось видео подготовки атаки на стратегическую авиацию РФ

"Паутина" СБУ

Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины провела историческую операцию под названием "Паутина", атаковав дронами российские военные аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Среди самолетов - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Глава СБУ Василий Малюк возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию более полутора лет. В результате дроны СБУ отработали цели сразу на 4-х военных аэродромах россиян. В общем, как подсчитали в Службе безопасности, речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования.

Как известно, "Паутина" происходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения. Так, сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии - мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики.

Как сообщил глава СБУ, ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долларов.

В Генеральном штабе ВСУ после обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, сообщили, что общие потери оккупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов.

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