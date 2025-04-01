Операция "Ликвидация". Появилось видео отражения штурма россиян на Купянском направлении

Как рассказали в ОСУВ "Хортица", возле Купянска россияне пытались штурмовать украинские позиции на машинах, квадроциклах и багги.

Однако бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили вражеские авто, укрытия противника, пехоту, квадроциклы, багги и 120 мм минометы.

Бои за Купянск

Напомним, сегодня мы писали о том, что российская армия пыталась переправиться на западный берег реки Оскол и закрепиться там. Однако их попытка была отбита.

Стоит заметить, что Купянское направление является достаточно тяжелым. Там проводят постоянные штурмы врага. Кроме этого россияне пытаются расширить свой плацдарм на реке Оскол.

Недавно бойцы 5-й отдельной Слобожанской бригады "Скиф" НГУ разгромили штурмовые группы врага на Купянском направлении. Во время операции были ранены пятеро оккупантов, еще один - уничтожен.

По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, российские войска активизировали атаки на Купянском направлении, но врага обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций.