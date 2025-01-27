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Операторы ССО с помощью дрона взяли в плен брошенного оккупанта

Иллюстративное фото: операторы ССО с помощью дрона взяли в плен брошенного оккупанта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны взяли с помощью беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в плен российского оккупанта, которого бросили свои же "собратья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций (ССО).

Во время воздушной разведки операторы ССО заметили на местности врага. Как оказалось, последний с "товарищем" был ранен еще месяц назад. С помощью сброса ему предложили сдаться в плен, после чего он без сомнения сложил оружие и последовал за беспилотником.

"Россиянина, который добровольно пополнил об'менный фонд войска России оставили на произвол судьбы, без воды и пищи. Кроме того, забрали все средства связи. Другой военный Российской Федерации умер от полученных ранений", - добавляет ССО.

В частности оккупант, перед тем, как сдаться в плен, записал прощальное видео, которое в конце концов попало в руки наших воинов.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 831 тысячи единиц живой силы.

Только за минувшие сутки потери врага составили:

  • личного состава - 1430 чел.;
  • танков - 3 ед.;
  • боевых бронированных машин - 12 ед.;
  • артиллерийских систем - 16 ед.;

Недавно аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) с помощью беспилотников взяли в плен российского оккупанта.

 

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Война в Украине