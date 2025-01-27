ua en ru
Пн, 27 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Операторы ССО с помощью дрона взяли в плен брошенного оккупанта

Понедельник 27 января 2025 13:19
UA EN RU
Операторы ССО с помощью дрона взяли в плен брошенного оккупанта Иллюстративное фото: операторы ССО с помощью дрона взяли в плен брошенного оккупанта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны взяли с помощью беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в плен российского оккупанта, которого бросили свои же "собратья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций (ССО).

Во время воздушной разведки операторы ССО заметили на местности врага. Как оказалось, последний с "товарищем" был ранен еще месяц назад. С помощью сброса ему предложили сдаться в плен, после чего он без сомнения сложил оружие и последовал за беспилотником.

"Россиянина, который добровольно пополнил об'менный фонд войска России оставили на произвол судьбы, без воды и пищи. Кроме того, забрали все средства связи. Другой военный Российской Федерации умер от полученных ранений", - добавляет ССО.

В частности оккупант, перед тем, как сдаться в плен, записал прощальное видео, которое в конце концов попало в руки наших воинов.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 831 тысячи единиц живой силы.

Только за минувшие сутки потери врага составили:

  • личного состава - 1430 чел.;
  • танков - 3 ед.;
  • боевых бронированных машин - 12 ед.;
  • артиллерийских систем - 16 ед.;

Недавно аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) с помощью беспилотников взяли в плен российского оккупанта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Может ли Путин поставить на паузу обстрелы Украины до разговора с Трампом: мнение эксперта
Может ли Путин поставить на паузу обстрелы Украины до разговора с Трампом: мнение эксперта
DAILY
Историк Анатолий Подольский: Сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который устроили нацисты
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Анатолий Подольский: Сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который устроили нацисты