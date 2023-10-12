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"Оператор рынка" выступает за установку прайс-кепов на европейском уровне

Фото: "Оператор рынка" выступает за установку прайс-кепов на европейском уровне (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Государственное предприятие "Оператор рынка" обратилось в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой установить ценовые ограничения на рынке электроэнергии на таком же уровне, как и в Европейском Союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо "Оператора рынка" в НКРЭКУ.

В госпредприятии отмечают, что в соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) об установлении руководства по распределению пропускной способности и управления перегрузками (Регламент CACM), минимальные и максимальные цены на рынке электроэнергии должны устанавливаться в соответствии с требованиями статей 41 и 54 настоящего регламента.

В то же время, поскольку Регламент CACM включен в acquis communautaire Энергетического Сообщества и распространяет свое действие на Украину, мы должны соблюдать нормативно-правовую базу Европейского Сообщества.

"С целью соответствия европейскому законодательству, Общество придерживается ранее предоставленных письмами АО "Оператор рынка" от 29.09.2022 № 01-42/1355, от 10.01.2023 № 01-42/53 и от 10.05.2023 № 01-4 использовать предельные цены (как минимальные, так и максимальные) на уровне, который соответствует уровню установленных на европейском рынке электрической энергии ценовых ограничений", - подчеркнули в "Операторе рынка".

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что для бесперебойного энергоснабжения прайс-кепы не должны мешать импорту электричества.

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