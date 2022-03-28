Оперативне зведення від Генштабу за підсумками 32-го дня війни з Росією

Відзначається, що за останню добу противник продовжує переміщати додаткові підрозділи зі складу Тихоокеанського флоту і Західного військового округу. При цьому помічено істотне зниження інтенсивності перевезень з глибини території РФ.

На Волинському напрямку залишається високою ймовірність залучення білоруських збройних сил у війну проти України. Противник продовжує вести повітряну розвідку за напрямками Ковель, Вараш, Сарни. Також фіксується підвезення автотранспортом в район Калинковичів ракет "Іскандер-М".

На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Триває перегрупування окремих підрозділів зі складу Східного військового округу. Підрозділи, які зазнали суттєвих втрат в ході ведення наступальних дій, зазвичай відводяться на територію Білорусі для відновлення.

Окупанти продовжують ракетні та авіаційні удари по важливих об'єктах військової інфраструктури та передових позиціях українських захисників. Мета противника - завдати втрати особовому складу і техніці.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не виробляв. Ворог зосередив зусилля на зміцненні раніше зайнятих рубежів.

На Слобожанському напрямку ворог відмовився від наступальних дій в районі Сум. Противник намагається перегрупуватися і відвести підрозділи на інші напрямки.

При цьому окупанти продовжували завдавати удари по об'єктах інфраструктури міста Харкова. У напрямку міста Ізюм намагалися наступати.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне і виході в район Новотроїцького, а також захопленні Маріуполя. Ці дії російських окупантів успіху не мали. Основною метою окупантів залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Водночас ворог вів артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.

На Таврійському напрямку підрозділи росгвардіі на тимчасово зайнятих територіях в Херсонській області продовжують проводити фільтраційні заходи.

На Південнобузькому напрямку положення і дії противника залишалися без істотних змін.

"ЗСУ продовжують завдавати значних втрат ворогові. За наявною інформацією, протягом останніх п'яти діб у військові гарнізони Нижегородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу в 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу", - уточнили в Генштабі.