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Оперативне зведення від Генштабу за підсумками 24-го дня війни

Фото: обстановка на фронтах на 24-й день війни - зведення від Генштабу (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував зведення на фронтах станом на 24:00 19 Березня - 24-ту добу війни і протистояння російським загарбникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Відзначається, що за минулу добу ЗСУ продовжують оборонні операції на східному, південно-східному і північно-східному напрямках. Повітряні сили наносять ракетно-авіаційні удари по противнику, здійснюють протиповітряне прикриття густонаселених міст і важливих промислових об'єктів країни.

На південному напрямку на окремих рубежах відновлено передній край оборони. Противник змушений проводити перегрупування, підтягувати додаткові резерви і відновлювати боєздатність підрозділів.

На Донецькому напрямку російські окупаційні війська намагаються штурмувати позиції українських військових і ведуть вогняну поразку.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Помічено нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики для підготовки до наступу на Київ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог також не веде активних наступальних дій. Противник продовжує обстріли українських населених пунктів.

У напрямку Ізюму ворог в черговий раз спробував прорвати оборону ЗСУ. Однак противник не зумів домогтися успіху, а його штурмові підрозділи були фактично знищені.

У Генштабі зазначили, що окупанти несуть значні втрати в особовому складі та техніці. Також помічено зниження морально-психологічного стану російських військових. При цьому відновлення знищеної техніки відбувається за рахунок застарілих і частково несправних машин.

Нагадаємо, протягом 19 березня ЗСУ відбили атаки російських окупантів на декількох напрямках, знищивши при цьому велику кількість особового складу та бойової техніки.

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