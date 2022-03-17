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Оперативна обстановка від Генштабу на 21-й день війни

Фото: оперативна обстановка в Україні на 21-й день війни (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний штаб Збройних сил України поінформував про оперативну обстановку на фронтах станом на 00:00 17 березня. На 21-й день війни російські окупанти не змогли досягти жодної стратегічної мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує наступальну операцію проти нашої країни. Станом на 16 березня ворогом повною мірою не досягнута жодна стратегічна мета наступальної операції", - йдеться в повідомленні Генштабу.

На Волинському напрямку російські окупанти продовжують використовувати територію Білорусі для нанесення ракетних ударів по українських містах і забезпечення своїх військ. При цьому білоруські спецслужби опитують людей, які перетинають українсько-білоруський кордон.

На Поліському напрямку противник продовжує вести розвідку і намагається організувати контрбатарейну боротьбу. Досягти значних успіхів ворогу не вдалося.

На Сіверському та Слобожанському активних наступальних дій противник не робив. Ворог намагається закріпитися на раніше захоплених рубежах, провести перегрупування військ і поповнити запаси.

При цьому російські окупанти не залишають спроб просунутися на південь від Ізюма. Однією з цілей може бути продовження наступу в напрямку Слов'янська.

У Південнобузькому операційному районі противник намагається закріпитися на займаних позиціях. Після завданого ЗСУ удару по аеродрому в Херсоні окупанти намагаються перебазувати вцілілу техніку.

У північно-західній частині Чорноморський флот російських окупантів продовжує блокувати судноплавство.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив про втрату противником до 40% відправлених в Україну підрозділів.

Війна Росії проти України триває 22-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в містах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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