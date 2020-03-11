ОПЕК знизила прогноз світового попиту на нафту через коронавірус

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафтовий картель поки не бачить позитиву на ринку нафти

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила на 2020 рік прогноз зростання світового попиту на нафту на 0,92 млн барелів на добу до 0,06 млн барелів на добу. Про це йдеться в березневому звіті ОПЕК.

Як відзначається в огляді, новий прогноз відображає більш повільне зростання світової економіки, пов'язане з більш широким розповсюдженням коронавірусу Covid-19 за межами Китаю.

Вплив спалаху Covid-19 в Китаї та несприятливий вплив на транспорт і попит у промисловості були основними причинами перегляду в бік зниження. Крім того, передбачається, що спалах серйозно вплине на зростання попиту на нафту в інших країнах і регіонах за межами Китаю, таких як Японія, Південна Корея, ОЕСР в Європі і на Близькому Сході.

Передбачається, що загальний світовий попит на нафту у 2020 році складе 99,73 млн барелів на добу і прогнозується, що споживання у другому півріччі 2020 року буде вищим, ніж у першому.

"Враховуючи останні події, ризики зниження в даний час переважають будь-які позитивні дані і передбачають ймовірні подальші перегляди зростання попиту на нафту в разі збереження поточного стану", - йдеться в огляді.

За даними ОПЕК ціни на нафту Brent впали в лютому на 8,20 доларів, або на 12,9%, до середнього рівня в 55,48 доларів. У березні ціни на ф'ючерси впали приблизно на 25% за одну торговельну сесію 9 березня, зафіксувавши найбільше денне зниження за останні 30 років, причому Brent подешевшала до 34,36 доларів за барель за барель.

Нагадаємо, ціни на нафту звалилися 9 березня майже на 30% до 33 доларів за барель після того, як Саудівська Аравія знизила офіційні розцінки на продаж нафти і запланувала різке збільшення видобутку у квітні, почавши цінову війну, незважаючи на негативний ефект, який на світовий попит надає поширення коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило прогноз середньої ціни нафти марки Brent на 2020 рік з 60 до 40 доларів за барель.