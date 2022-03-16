Може бути небезпечно, тому що небо ще не закрите, - Зеленський запросив лідерів країн відвідати Київ

Глава держави зазначив, що це вагома підтримка, оскільки зарубіжні політики не побоялися відвідати Київ, в той час як для окупантів столиця України є мішенню. Зеленський підкреслив, що так проявляється лідерство.

Президент також запропонував і іншим лідерам відвідати Київ.

"Запрошую всіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, тому що наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків. Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не прийнято. Ми не отримали літаки", - додав Володимир Зеленський.

Він заявив, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на Україну і її жителів.