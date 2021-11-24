Небезпечніше "Дельти": вчені виявили новий штам коронавірусу

Вчені з Великобританії попередили про появу нового варіанту коронавірусу, який може бути небезпечніше всіх відомих штамів, включаючи "Дельту". Відзначається, що мутовану версію вірусу виявили в Ботсвані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

За даними видання, штам коронавірусу з науковою назвою B. 1.1.529 містить 32 мутації, що вказує на його високу трансмісивність і стійкість до вакцин. Вірусолог з Імперського коледжу Лондона Том Пікок назвав комбінацію змін в білку у нового варіанту"жахливою".

Він попередив, що новий варіант коронавірусу потенційно може бути "гіршим, ніж будь-що ще", включаючи домінуючий у світі штам "Дельта".

За словами генетика з Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу, сьогодні виявлено 10 випадків цього штаму. Вчений припустив, що варіант B.1.1.529 міг з'явитися у пацієнта з ВІЛ-інфекцією.