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В ОП заявили про невисокий рівень смертності від коронавірусу в Україні

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 14:07
В ОП заявили про невисокий рівень смертності від коронавірусу в Україні
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Лікарні готові до прийняття хворих на коронавірусну хворобу, запевняють в Офісі президента

Офіс президента заявляє, що в Україні спостерігається невисокий рівень смертності від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє прес-служба ОП.

Так, відбулася традиційна селекторна нарада під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу.

"Главі держави доповіли про готовність лікарень до прийняття недужих та останню статистику щодо поширення інфекції й повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий - 2,6%", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Чернівецькій області від коронавірусної хвороби помер депутат сільської ради 62-річний Михайло Кицан. Зазначено, що чоловік мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив вірус.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 11 травня в Україні 15 648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 416 нових випадків.

Теги Новини України преступленияОфіс президентаКоронавірус
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