ОП про смерть Шишова: Зеленський тримає справу на контролі

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу про смерть глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Зараз Офіс президента уважно стежить за висновками поліції.

"Ми пильно стежимо за висновками поліції, президент звичайно тримає цю справу на контролі. Тут єдине, що можна сказати, що нам дійсно важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі і нам дуже важливо, щоб білоруси після подій літа і осені минулого року приїхали в Україну, щоб вони відчували себе в безпеці", - заявив він. Никифоров також додав, що якщо виявиться, що до смерті Шишова були причетні спецслужби, тоді буде реакція Зеленського.