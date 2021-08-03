ОП про смерть Шишова: Зеленський тримає справу на контролі

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу про смерть глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Зараз Офіс президента уважно стежить за висновками поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента України Сергія Никифорова.
"Ми пильно стежимо за висновками поліції, президент звичайно тримає цю справу на контролі. Тут єдине, що можна сказати, що нам дійсно важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі і нам дуже важливо, щоб білоруси після подій літа і осені минулого року приїхали в Україну, щоб вони відчували себе в безпеці", - заявив він.
Никифоров також додав, що якщо виявиться, що до смерті Шишова були причетні спецслужби, тоді буде реакція Зеленського.
Нагадаємо, вчора в Києві зник безвісти глава "білоруського дому в Україні" Віталій Шишов. Він вийшов вранці на пробіжку, але додому не повернувся.
Сьогодні його знайшли повішеним в одному з парків Києва.
Зараз поліція розглядає дві версії смерті Шишова. Одна з версій - приховування умисного вбивства.
У США вже заявили, що розраховують на повноцінне і ретельне розслідування причин і обставин смерті Шишова.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пообіцяв, що Україна зробить все можливе для розслідування цієї ситуації.