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В ОП відповіли Грузії про вступ до ЄС: ніхто не записується на смерть від російських ракет

Фото: Михайло Подоляк(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна платить жахливу ціну за свій вибір бути в ЄС, в той час як Європа намагається захистити західну цивілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет, прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Україна платить жахливу ціну за вибір бути європейською демократією", - заявив він.

При цьому він додав, що Європа платить велику ціну, щоб захистити західну цивілізацію тому, що цінності важливіші за вигоду.

"А що важливіше для вас? Номер черги кандидатів?",- запитав Подоляк прем'єра Грузії.

Нагадаємо, напередодні прем'єр Гарібашвілі заявив, що якщо комусь і належить статус кандидата в ЄС, то Грузії, а потім вже Україні та Молдові.

Нагадаємо, раніше Гарібашвілі заявляв, що Грузія чекає "справедливого рішення" у відповідь на заявку Тбілісі в ЄС.

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