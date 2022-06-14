В ОП відповіли Грузії про вступ до ЄС: ніхто не записується на смерть від російських ракет

Україна платить жахливу ціну за свій вибір бути в ЄС, в той час як Європа намагається захистити західну цивілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет, прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Україна платить жахливу ціну за вибір бути європейською демократією", - заявив він.

При цьому він додав, що Європа платить велику ціну, щоб захистити західну цивілізацію тому, що цінності важливіші за вигоду.

"А що важливіше для вас? Номер черги кандидатів?",- запитав Подоляк прем'єра Грузії.