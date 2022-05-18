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В ОП відреагували на чергове звинувачення Росії у зовнішньому управлінні

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Середа 18 травня 2022 22:03
В ОП відреагували на чергове звинувачення Росії у зовнішньому управлінні Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Невелика кількість центрів прийняття рішень лише погіршує становище Росії та у майбутньому призведе до її розпаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Без сумніву, у Росії, м'яко кажучи, дуже небагато центрів прийняття рішень. Саме тому вони настільки "продумані", що ведуть декого на Голгофу. Чи це особлива змова еліт для руйнування Російської імперії?", - написав Подоляк.

Слід зазначити, що такими словами він відреагував на заяву колишнього глави Мінкульту РФ Володимира Мединського. Російський екс-чиновник звинуватив Україну в тому, що українська влада "має обмежений суверенітет" та одним із центрів прийняття рішень у державі є "західні друзі Києва".

Нагадаємо, раніше у посольстві США відповіли на звинувачення у зовнішньому управлінні Україною.

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