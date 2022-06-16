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В ОП назвали теми переговорів Зеленського з Макроном, Шольцем, Драгі та Йоганнісом

Фото: Маріо Драгі, Еммануель Макрон та Олаф Шольц (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Артем Горовенко

Президент Володимир Зеленський обговорить з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом постачання зброї, продовольчу безпеку та кандидатство України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, європейські лідери зустрінуться із Зеленським після прибуття до Києва та обговорять продовольчу безпеку, підтримку України та постачання зброї.

Також Єрмак заявив, що Україна очікує від гостей на підтримку заявки на отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Перед зустріччю із Зеленським лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії відвідають Ірпінь, щоб побачити наслідки російських воєнних злочинів.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну.

Спочатку європейські лідери вирушили в Ірпінь, де російські військові здійснювали масові вбивства.

Все що відомо про сьогоднішній візит Макрона, Шольца і Драгі - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийАндрій Єрмак