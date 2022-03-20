В ОП мають намір щотижня впроваджувати нові ініціативи з підтримки бізнесу

Урядом зараз розробляється програма компенсації роботодавцям за збереження і створення робочих місць. Також знаходиться в роботі державна програма оновлення України, завдяки якій будуть створені додаткові робочі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ у телемарафоні заступника керівника офісу Президента Ростислава Шурми.

"Я думаю, що щотижня ми будемо розробляти і впроваджувати кілька нових ініціатив, і всі вони будуть фокусуватися навколо спрощення податкової системи, подальшого наповнення фінансуванням і ліквідністю, стимулювання створення робочих місць", – підкреслив Шурма.

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