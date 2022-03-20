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В ОП мають намір щотижня впроваджувати нові ініціативи з підтримки бізнесу

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Київ, Неділя 20 березня 2022 03:47
В ОП мають намір щотижня впроваджувати нові ініціативи з підтримки бізнесу Ростислав Шурма (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Урядом зараз розробляється програма компенсації роботодавцям за збереження і створення робочих місць. Також знаходиться в роботі державна програма оновлення України, завдяки якій будуть створені додаткові робочі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ у телемарафоні заступника керівника офісу Президента Ростислава Шурми.

"Я думаю, що щотижня ми будемо розробляти і впроваджувати кілька нових ініціатив, і всі вони будуть фокусуватися навколо спрощення податкової системи, подальшого наповнення фінансуванням і ліквідністю, стимулювання створення робочих місць", – підкреслив Шурма.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 25-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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