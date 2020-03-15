В ОП дали поради українцям з підозрою на ГРВІ або коронавірус

Офіс Президента опублікував відео-поради для українців як поводитися, якщо відчуваєте симптоми ГРВІ або підозрюєте коронавірус. Відповідне відео оприлюднено на сторінці Facebook відомства.

Зокрема, в ОП закликають залишатися вдома у разі, якщо у людини є симптоми вірусної інфекції. Офіс президента запевняє, що Україна готова до можливого поширення нового коронавірусу.

"Як діяти, якщо відчуваєте у себе симптоми ГРВІ або підозрюєте, що захворіли коронавірусом? Залишайтеся вдома і зателефонуйте сімейному лікарю. Він вирішить, чи потрібна ізоляція і госпіталізація. Але якщо у вас температура вище 38 градусів і важко дихати - відразу викликайте швидку. Якщо коронавірус підтвердиться, будуть проведені всі необхідні медичні процедури. Україна готова до можливого поширення захворювання", - зазначається у відеоролику.

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення коронавірусу COVID-19. У ході обговорення законопроекту "Про протидію коронавірусу" міністр охорони здоров'я Ілля Ємець запропонував обмежити роботу закладів громадського харчування.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль закликав українських громадян утриматися від поїздок між містами країни для унеможливлення поширення коронавірусу. При цьому в Україні продовжує діяти обмеження на проведення масових заходів і тритижневий карантин.

Зокрема, з 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин. З опівночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня будуть скасовані авіасполучення і пасажирські перевезення.