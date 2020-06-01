В ООС повідомили про втрати бойовиків за травень: майже 150 пораненими і убитими

протягом травня втрати бойовиків на Донбасі склали 143 людини убитими і пораненими. Також було знищено сім одиниць техніки противника.

Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил в Facebook.

зокрема, було ліквідовано 49 бойовиків, поранено і травмовано - 94. Щодо техніки, то було знищено два міномети калібру 120 мм, два безпілотних літальних апаратів і три військових автомобіля.

"Командування Об'єднаних сил підкреслює, що ніякі злочинні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. У разі порушення супротивником режиму припинення вогню, наші захисники завжди дають рішучу і жорстку відповідь", - зазначили в ООС.

Раніше РБК-Україна писало, що українська сторона СЦКК повідомила про регулярні провокаційних обстріл з боку бойовиків населених пунктів і ділянок розведення на Донбасі.

Також повідомлялося, що з початку року на Донеччині в результаті обстрілу постраждали 10 дітей.

Крім цього 1 червня бойовики з допомогою дрона атакували позиції ООС на Донбасі, поранення отримав один український військовий.