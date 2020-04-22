ООН виділить Україні ще 140 млн доларів на боротьбу з коронавірусом

Організація Об'єднаних Націй (ООН) на боротьбу з коронавірусом в Україні виділить ще 140 млн доларів. Про це на нараді у президента Володимира Зеленського повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає сайт президента.

За його словами, ООН виділяє країнам, які цього потребують, кошти для боротьби з коронавірусом. Україна має отримати 140 млн доларів.

"Ми зараз розглядаємо варіанти, куди мають піти ці гроші. Думаємо, що їх слід направити на області, які розташовані біля лінії розмежування", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні Європейська комісія оголосила про надання Україні 1,2 млрд євро на підтримку під час пандемії. Президент Володимир Зеленський вже назвав цю допомогу безпрецедентною. Зазначимо, виділення коштів ще мають підтримати Європейський парламент і Рада ЄС.

Очікується, що перший транш буде надано без додаткових умов. Другий транш перерахують після виконання погодженого з ЄС переліку індикаторів вже в четвертому кварталі 2020-го або першій половині 2021 року. Транші будуть залежати також від прогресу України у виконанні програми МВФ і використання коштів фонду.