ООН та ВООЗ допоможуть Україні в боротьбі з коронавірусом, - Шмигаль

ООН та Всесвітня організація охорони здоров'я допоможуть Україні в боротьбі зі спалахом коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, в рамках глобального плану ООН до кінця року Україна отримає 165 млн доларів для подолання наслідків спалаху коронавірусу.

"З них 84 млн доларів будуть спрямовані на першочергові потреби системи охорони здоров’я, а ще 81 млн доларів піде на подолання соціально-економічних наслідків пандемії", - розповів Шмигаль.

Крім того, ВООЗ спільно з українським Міністерством охорони здоров'я працює над розробкою Стратегічного плану реагування на спалах коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, раніше в уряді повідомляли, що Світовий банк виділить Україні додаткові 35 млн доларів в рамках спільного проєкту з підтримки медичної галузі. Загальний бюджет проєкту СБ та МОЗ складе 135 млн доларів. Кошти спрямують на закупівлю медичного обладнання та реконструкцію амбулаторій.

Крім того, уряд сподівається на отримання додаткових 5 млрд доларів від МВФ до кінця 2020 року. Для отримання траншу від МВФ парламенту необхідно ухвалити у другому читанні закон про банки.