ООН изучает видео с расстрелом украинского военного, считает его настоящим

Организация Объединенных Наций изучает видео с казнью украинского воина российскими оккупантами и считает, что оно может быть настоящим.

Об этом заявила представитель Управления ООН по правам человека Франс Пресс, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Нам известно о видео, размещенном в социальных сетях, на котором видно, как украинского солдата hors de combat (не в бою, - ред.), очевидно, расстреливают российские вооруженные силы. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть настоящим", - заявила спикер.

Пресс добавила, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Управление ООН по правам человека задокументировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

"По всем этим обвинениям должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавила она.