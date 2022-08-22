ООН створила групу зі встановлення фактів трагедії в Оленівці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера генсека ООН Стефана Дюжарріка, яку наводить CNN .

За його словами, група поки не зможе зайнятися розслідуванням на місці події, оскільки ситуація навколо колонії в Оленівці продовжує залишатися небезпечною для візиту без відповідних гарантій від України і Росії.

Також він додав, що до групи фахівців увійшли: бразильський генерал-лейтенант поліції у відставці, ісландський дипломат і співробітник поліції Нігеру. Їх головним завданням є встановлення фактів трагедії, які передадуть генсеку ООН Антоніу Гутеррешу.