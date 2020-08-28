ООН: ситуація з коронавірусом в Лівії стає неконтрольованою

Виконуюча обов’язки голови Місії ООН по підтримці в Лівії Стефані Вільямс заявила, що ситуація з коронавірусом в країні виходить з-під контролю. Кількість заражень COVID-19 неухильно зростає.

Про це повідомляє Mapexpress.

За словами Вільямс, в Лівії ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю особливо на півдні країни. Крім того, Лівія зіткнулася з жахливою економічною кризою.

"Конфлікти тепер загрожують центральній Лівії, зокрема, регіону Сірт, де 130 тисяч мирних жителів знаходяться в небезпеці”, - сказала вона.

Раніше в середу Уряд національної згоди (УНЗ) прем’єра Фаїза Сарраджа ввів повну комендантську годину на чотири дні через коронавірус на підконтрольних йому територіях країни. Після закінчення чотирьох днів піде 10-денна часткова комендантська година - з 21:00 (22:00 за київським часом) вечора до 06:00 (07:00 відповідно) ранку.

Згідно з рішенням УНЗ, введена заборона на релігійні і громадські збори, масові заходи і використання громадського транспорту. Закрито багато ринків.

Зазначимо, що в Лівії зафіксовано майже 12 тисяч випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних інфекцією, померло понад 200 осіб. При цьому одужали понад 1 150 осіб.

Нагадаємо, раніше в ООН закликали країни ввести базовий дохід для населення на час пандемії.