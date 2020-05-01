В ООН закликали Україну покарати винних у трагедії 2 травня в Одесі

Моніторингова місія ООН в Україні з прав людини закликала українську владу покарати винних у трагедії 2 травня в Одесі, яка сталася у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організації.

В місії ООН нагадали, що завтра відзначається шоста річниця трагедії 2 травня в Одесі, коли 6 людей було вбито в центрі міста та 42 людини загинули під час подій на Куликовому полі.

"Всі ці шість років правосуддя залишається примарним. Сім’ї жертв мають право на правду та справедливість за смерть своїх близьких", - заявили в ООН.

Так, в організації надали ряд рекомендацій органам української влади, зокрема:

Офіс генерального прокурора має забезпечити ефективне, ретельне і неупереджене розслідування трагедії та розглянути можливість передачі керівної ролі у розслідуванні від поліції Одеської області до Головного слідчого управління Національної поліції;

голови відповідних судів мають вжити всіх належних заходів для забезпечення завершення судового розгляду у кримінальних провадженнях;

суди мають належно інформувати всіх потерпілих, або повертати обвинувальні акти прокурорам для виключення з них потерпілих, яких немає можливості сповістити про судові засідання, з метою забезпечення судових розглядів без затримок;

Верховній раді необхідно розглянути можливість внесення змін до процедури спеціального судового провадження, що дозволить повний перегляд справи після затримання обвинуваченого, незалежно від того був ухвалений вирок у справі, чи ні.

Крім того, в місії ООН закликали міжнародне товариство розглянути можливість надання правової допомоги Україні в розслідуваннях щодо відповідальності підозрюваних у справі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ запобігла провокації сепаратистських рухів в річницю трагедії 2 травня в Одесі. Учасники сепаратистського руху збиралися поширювати в місті друковану агітацію з закликом до силового захоплення влади.