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В ООН закликали до стриманості після вбивства вченого-ядерника

Автор: Инна Собора

ООН закликала країни близькосхідного регіону проявити стриманістю. Таку заяву оприлюднили після вбивства в Ірані фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде.

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Про це повідомляє РИА "Новости".

Офіційний представник генсека організації Фархан Хак виступив проти ескалації напруженості в регіоні.

"Ми закликаємо до стриманості та уникнення будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації напруженості в регіоні", - сказав він.

Нагадаємо, 27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Передбачається, що він був одним з творців іранської військової ядерної програми.

РБК-Україна писало, що в Ірані вважають, що до вбивства вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде можуть бути причетні США і Ізраїль.

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