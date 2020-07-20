В ООН закликали забезпечити неупереджене розслідування вбивства Шеремета

Фото: Павло Шеремет (wikimedia by Okras)

Моніторингова місія також закликала притягнути винних в атаках на журналістів до відповідальності

В Організації Об'єднаних Націй закликали владу забезпечити неупереджене розслідування і справедливий судовий процес у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. В ООН нагадали, що доступ до суду був обмежений через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться в заяві Моніторингової місії ООН з прав людини на сторінці Facebook.

В організації зазначили, що міжнародні стандарти з прав людини вимагають, щоб судові слухання були публічними, якщо немає конкретної причини для закритого суду.

Крім того, наголошується, що деякі журналісти, що висвітлюють судовий процес, стикалися з погрозами або піддавалися нападам в присутності поліції з боку протестувальників, які підтримують підозрюваних на суді.

Нагадаємо, у поліції заявили, що на мотив вбивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт в РФ.

Також повідомлялось, що на суді у справі про вбивство Шеремета можуть допитати президента Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Крім того, слідство заявило, що в однієї з фігуранток справи Яни Дугарь немає алібі.

РБК-Україна писало, що Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року унаслідок вибуху в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в центрі Києва.