ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В ООН закликали забезпечити неупереджене розслідування вбивства Шеремета

Україна, Понеділок 20 липня 2020 23:31
В ООН закликали забезпечити неупереджене розслідування вбивства Шеремета
Фото: Павло Шеремет (wikimedia by Okras)
Автор: Артур Родивилов

Моніторингова місія також закликала притягнути винних в атаках на журналістів до відповідальності

В Організації Об'єднаних Націй закликали владу забезпечити неупереджене розслідування і справедливий судовий процес у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. В ООН нагадали, що доступ до суду був обмежений через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться в заяві Моніторингової місії ООН з прав людини на сторінці Facebook.

В організації зазначили, що міжнародні стандарти з прав людини вимагають, щоб судові слухання були публічними, якщо немає конкретної причини для закритого суду.

Крім того, наголошується, що деякі журналісти, що висвітлюють судовий процес, стикалися з погрозами або піддавалися нападам в присутності поліції з боку протестувальників, які підтримують підозрюваних на суді.

Нагадаємо, у поліції заявили, що на мотив вбивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт в РФ.

Також повідомлялось, що на суді у справі про вбивство Шеремета можуть допитати президента Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Крім того, слідство заявило, що в однієї з фігуранток справи Яни Дугарь немає алібі.

РБК-Україна писало, що Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року унаслідок вибуху в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в центрі Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ООНпреступленияПавло Шеремет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся