В ООН объяснили, почему не отправили миссию для расследования теракта в Еленовке

Представитель генсека отказался уточнять, какая именно сторона отказывается предоставлять гарантии безопасности членам миссии ООН.

"Мы не можем направить любую миссию, не гарантировав, что имеем все гарантии безопасности. Есть и логистические проблемы, но прежде всего мы нуждаемся в гарантиях безопасности. Пока этого не будет, мы не можем их отправить", - сказал он.

Представитель генсека подчеркнул, что миссии нужен "зеленый свет" на всех местах.

Теракт в Еленовке

29 июля россияне убили около 40 и ранили около 130 украинских военнопленных, чтобы скрыть издевательства над ними. Еще в начале сентября в ООН уверяли, что ее миссия должна прибыть "в ближайшие дни".

В Генштабе ВСУ заявили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии.

Позже стало известно, что оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке.

Также в Офисе генпрокурора позже заявили, что в помещении, вероятно, взорвался боеприпас от огнемета.

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