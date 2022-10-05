В ООН объяснили, почему не отправили миссию для расследования теракта в Еленовке

Миссия ООН по расследованию теракта не может отправиться на территорию следственного изолятора в Еленовке Донецкой области из-за отсутствия гарантий безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика на брифинге.
Представитель генсека отказался уточнять, какая именно сторона отказывается предоставлять гарантии безопасности членам миссии ООН.
"Мы не можем направить любую миссию, не гарантировав, что имеем все гарантии безопасности. Есть и логистические проблемы, но прежде всего мы нуждаемся в гарантиях безопасности. Пока этого не будет, мы не можем их отправить", - сказал он.
Представитель генсека подчеркнул, что миссии нужен "зеленый свет" на всех местах.
29 июля россияне убили около 40 и ранили около 130 украинских военнопленных, чтобы скрыть издевательства над ними. Еще в начале сентября в ООН уверяли, что ее миссия должна прибыть "в ближайшие дни".
В Генштабе ВСУ заявили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии.
Позже стало известно, что оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке.
Также в Офисе генпрокурора позже заявили, что в помещении, вероятно, взорвался боеприпас от огнемета.
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