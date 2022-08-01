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ООН отримала запити України і РФ про розслідування теракту в Оленівці

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Організація Об'єднаних Націй (ООН) отримала запити України і Російської Федерації про розслідування теракту в Оленівці (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера AJ English Аманди Прайс, яка цитує прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка.

"ООН розглядає запити України і Росії про проведення розслідування смертельного нападу в п'ятницю на об'єкт, де утримувалися військовополонені в Оленівці. ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування можливим", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська сторона погодилася показати експертам ООН і Червоного Хреста колонію в Оленівці, в якій в результаті терористичного акту загинули понад 50 українських полонених і більше сотні отримали поранення.

Напередодні було опубліковано супутникові знімки, які підтверджують, що вибух в оленівській в'язниці стався зсередини, ймовірно, через термобаричний боєприпас.

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