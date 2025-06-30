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В ООН подтвердили: теракт в Еленовке был спланированным преступлением РФ

Понедельник 30 июня 2025 22:13
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В ООН подтвердили: теракт в Еленовке был спланированным преступлением РФ Иллюстративное фото: россияне убили военнопленных в колонии (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Россияне тщательно спланировали убийство украинских военнопленных в Волновахской исправительной колонии возле Еленовки. Трагедия произошла еще в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.

Лубинец напомнил, что в результате российского теракта в колонии погибли более 50 украинских военнопленных. Еще около 130 получили ранения. Россия сразу после трагедии обвинила в произошедшем Украину, нафантазировав удар HIMARS.

При этом миссия ООН, которая должна была расследовать преступление, была распущена из-за отсутствия гарантий безопасности.

Только через год Организация заявила о том, что теракт в Еленовке не был вызван ударом из реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом ООН публично не обвиняла РФ в преступлении.

"Однако недавно группа экспертов ООН отдельно опубликовала содержательный материал с доказательствами - внутренний анализ ООН показал, что именно РФ спланировала и осуществила атаку. Наконец-то вещи названы своими именами", - подчеркнул Лубинец.

Он обратил внимание, что в докладе установили оружие и боеприпасы, которые россияне использовали для убийства украинских военнопленных. Также в документе проанализировали планирование, организацию и совершение теракта.

По словам Лубинца, такой документ должен стать мощным толчком для дальнейшего расследования преступления.

Трагедия в Еленовке

Напомним, в июле 2022 года в Еленовке, в Донецкой области, российские войска атаковали исправительное учреждение, где удерживались украинские военнопленные. В результате обстрела погибли десятки защитников Украины, среди них были бойцы "Азова". Большинство погибших получили тяжелые травмы и ожоги.

Атака, вероятно, была совершена ракетным ударом или взрывом минометного снаряда.

К слову, ранее прокурор 18 Департамента Офиса Генерального прокурора Дмитрий Марцин рассказал, что часть военнопленных в колонии возле Еленовки погибла из-за того, что им не предоставили медицинскую помощь.

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ООН Российская Федерация Еленовка Война в Украине Дмитрий Лубинец
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