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ООН про перемир'я на Донбасі: з серпня не загинув жоден мирний житель

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 14:47
ООН про перемир'я на Донбасі: з серпня не загинув жоден мирний житель
Фото: Матильда Богнер (facebook.com/UNHumanRightsUkraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Моніторингова місія ООН констатувала, що умови перемир'я, які почали діяти на Донбасі з 27 липня, позитивно впливають на мирне населення. Так, з 1 серпня на Донбасі не загинув жоден мирний житель, а також не було зафіксовано ушкоджень цивільної інфраструктури.

Про це на брифінгу заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

"Пакет додаткових заходів про припинення вогню призвів до поліпшення положення цивільного населення і на контрольованих, і на непідконтрольних територіях. Це показує, що є можливість досягти нульового показника серед загиблих цивільних осіб", - сказала Богнер.

Вона додала, що ООН закликає сторони конфлікту продовжувати поважати умови припинення вогню.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку військового конфлікту на Донбасі ООН зафіксувала 3367 загиблих мирних жителів, серед яких близько 150 дітей і 37 не ідентифікованих дорослих. Постраждали в результаті військових дій понад 7 тисяч мирних жителів.

Також повідомлялося, що з початку поточної доби бойовики дотримуються режим "тиші" на Донбасі.

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