ООН засуджує жорстоке поводження "Талібану" з мирними протестувальниками

За словами представника ООН з прав людини Равіни Шамдасані, таліби використовують жорстокі методи для подавлення протестів в Афганістані.

"Надходили також повідомлення про жорстокі побиття, і ми також отримували повідомлення про обшуки по домівках, щоб спробувати ідентифікувати тих, хто брав участь в певних акціях протесту", - відзначила Шамдасані.

Цього тижня представники "Талібану" заборонили несанкціоновані збори й наказали телекомунікаційним компаніям обмежити доступ до інтернету в деяких регіонах Кабулу.

Шамдасані додала, що до ООН надходила інформація про чотирьох вбитих людей під час акцій протесту, хоча, ймовірно, кількість жертв буде зростати.

"Талібан в даний момент контролює Афганістан, і ми закликаємо їх дотримуватися зобов'язань за міжнародним правом в області прав людини, якими зобов'язаний Афганістан", - заявила представник ООН з прав людини.