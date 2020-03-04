В ООН обмежили роботу сесії Комісії зі становища жінок через коронавірус

Генеральний секретар та держави-члени ООН прийняли рішення про зміни в програмі 64-та сесії Комісії зі становища жінок через поширення коронавірусу в світі. Про це повідомляє РБК-України з посиланням на віце-голову комітету з інформації ООН Олега Ніколенка у Facebook.

Він зазначив, що наступного тижня близько 12 тис. учасників із різних куточків світу мали обговорювати питання гендерної рівності.

"Першою жертвою COVID19 в ООН стала 64-та сесія Комісії зі становища жінок. Через загрозу поширення вірусу Генеральний секретар та держави-члени ООН прийняли рішення звести програму роботи до одного формального засідання за участі постійних представництв. Усі паралельні заходи скасовано", - повідомив Ніколенко.

РБК-Україна писало, що керівництво групи МВФ і Світового банку домовилися провести традиційні "весняні зустрічі" 2020 року у віртуальному форматі через спалах коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що літні Олімпійські ігри 2020 року відбудуться, як і планувалися, з 24 липня по 9 серпня. Таке рішення ухвалив виконком Міжнародного олімпійського комітету після обговорення загрози нового типу коронавірусу.