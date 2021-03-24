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В ООН назвали головні проблеми в ОРДЛО: катування людей та закриті пункти пропуску

Автор: Анастасія Рокитна

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) назвали головні проблеми в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Це катування ув'язнених, обмеження свободи слова, закриття КПВВ.

Про це очільниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер заявила в ефірі телеканалу "Дом".

Також проблемою є те, що бойовики не допускають Місію ООН до місць ув'язнення і тимчасового тримання осіб, які розташовані на непідконтрольних територіях.

"Це викликає серйозну тривогу, оскільки можливість присутності незалежних спостерігачів і регулярні перевірки місць позбавлення волі - це один із основних інструментів, що дозволяють знизити рівень насильства в таких місцях", - розповіла вона.

Нагадаємо, США закликали Росію допустити представників ООН та ОБСЄ на Донбас.

Раніше США в ООН заявили, що за сім років Росія встановила в окупованому Криму жорстокий репресивний режим, спрямований проти кримських татар, етнічних українців і всіх тих, хто виступає проти окупації та закликали припинити репресії.

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Новини України ООНДонбаснарушение прав
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