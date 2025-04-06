ООН назвала удар по Кривому Рогу самым массовым убийством детей за все время войны

Российский удар по Кривому Рогу, в результате которого погибло девять детей, стал самым массовым их убийством за все время войны.

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое опубликовано на сайте организации.

"Это невероятный ужас - девять детей погибли, большинство из которых играли в парке, когда над ними разорвалось боевое оружие с осколками. Теплым пятничным вечером в Кривом Роге, когда семьи собрались возле детской площадки, ресторана и жилых домов, один взрыв унес жизни 18 человек", - заявил Тюрк.

По его словам, применение Российской Федерацией взрывного оружия в густонаселенном районе, без очевидного присутствия военных, демонстрирует "откровенное пренебрежение к жизни гражданского населения".

Он также прокомментировал нелепую версию российских властей о том, что целью была якобы группа украинских военных. Ведь по данным ООН, в ресторане рядом с местом попадания, незадолго до атаки проходил форум косметологов.

"Даже если бы российские власти имели информацию о возможном присутствии военных, способ и обстоятельства удара могут быть неизбирательным нападением", - сказано в заявлении.

Российский ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля

В пятницу, 4 апреля, российская армия нанесла удар по Кривому Рогу баллистической ракетной с кассетным боеприпасом. Из-за атаки были убиты 18 граждан, среди них - 9 детей.

Президент Владимир Зеленский решительно осудил этот российский обстрел, подчеркнув необходимость усиления международного давления на Россию.