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В ООН мають намір стежити за розслідуванням у справі про вбивство Шеремета

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 17:56
В ООН мають намір стежити за розслідуванням у справі про вбивство Шеремета
Фото: Павло Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

Гілмор заявила, що залучення до відповідальності має ключове значення для забезпечення прав

Заступник Верховного комісара ООН з прав людини Кейт Гілмор заявив, що Управління комісара ООН з прав людини буде стежити за тим, як здійснюється правова процедура у зв'язку з арештом підозрюваних у справі про вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

За її словами, в ООН заявили, що взяли до відома проведені арешти підозрюваних.

"Ми взяли до відома вироблені минулого тижня арешти підозрюваних у справі про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. Ми будемо з цікавістю стежити за відповідною юридичною процедурою", - заявила вона.

При цьому вона додала, що залучення до відповідальності має ключове значення для забезпечення прав, і воно повинно бути забезпечено, незалежно від того, ким є той, хто вчинив протиправну дію.

Також Гілмор звернула увагу на той факт, що на Україні досі не притягнуті до відповідальності винні в деяких раніше скоєних порушеннях прав людини, в тому числі у тортурах і напади на журналістів та активістів.

Нагадаємо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Ними виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, що привернув до гурту Кузьменко і Дугарь.

Крім того, минулого тижня підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета обрали заходи. На сьогодні Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко перебувають під вартою, Яна Дугарь - під домашнім арештом.

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