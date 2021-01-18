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В ООН можуть скликати надзвичайне засідання через ситуацію з Навальним

Автор: Игорь Литвиненко

Рада ООН з прав людини може провести надзвичайне засідання з-за затримання в Росії опозиціонера Олексія Навального. Відповідні консультації про можливе скликання засідання початку Польща з делегацією Євросоюзу в ООН.

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Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик, передає Polsat News.

"Якщо б ми виступили з такою ініціативою, її було б важче реалізувати", - пояснив таке рішення Вавжик.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда закликав до міжнародної солідарності через ситуацію з Навальним.

Нагадаємо, опозиціонер Олексій Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту "Шереметьєво". До Росії він повернувся з Німеччини, де перебував близько п'яти місяців через отруєння "Новачком" в російському Томську.

Як повідомляло РБК-Україна, в Євросоюзі допустили введення нових санкцій проти Росії через затримання Навального.

Зазначимо, суд по Навальному у Росії різко перенесли на сьогодні, 17 січня. Спочатку в РФ повідомляли, що судове засідання планувалося 29 січня.

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