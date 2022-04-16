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В ООН фіксують загибель 1982 цивільних в Україні внаслідок агресії РФ

Фото: в ООН оновили дані про жертви серед цивільних в Україні через агресію РФ (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

В Організації Об'єднаних Націй фіксують в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 15 квітня 1982 вбитих мирних жителів, а також 2651 пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на нові дані міжнародної організації.

"З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24 години ночі 14 квітня 2022 року (за місцевим часом) Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4633 жертви серед цивільного населення в країні: 1982 убитих і 2651 пораненого", - йдеться у звіті.

В ООН уточнили, що серед 1982 загиблих: 511 чоловіків, 323 жінки, 34 дівчинки і 56 хлопчиків, а також 72 дитини та 986 дорослих, стать яких поки невідома.

З 2651 пораненого цивільного: 313 чоловіків, 230 жінок, 53 дівчинки і 56 хлопчиків, а також 147 дітей і 1852 дорослих, стать яких нині невідома.

"Більшість зафіксованих жертв серед мирного населення сталася в результаті застосування засобів ураження з великою площею ураження, в тому числі обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних і авіаційних ударів", - розповіли в УВКПЛ ООН.

В організації зазначають, що фактичні цифри - значно вищі.

"Отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної (Луганська область) і Бородянки (Київська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри підтверджуються і не включені в наведену вище статистику", - повідомляють в ООН.

Раніше повідомлялося, що за словами глави Донецької ОВА, в Маріуполі в результаті дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.

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