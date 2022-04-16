ru ua
Сб, 16 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ООН фіксують загибель 1982 цивільних в Україні внаслідок агресії РФ

Новость на русском →
Субота 16 квітня 2022 08:37
В ООН фіксують загибель 1982 цивільних в Україні внаслідок агресії РФ Фото: в ООН оновили дані про жертви серед цивільних в Україні через агресію РФ (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

В Організації Об'єднаних Націй фіксують в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 15 квітня 1982 вбитих мирних жителів, а також 2651 пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на нові дані міжнародної організації.

"З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24 години ночі 14 квітня 2022 року (за місцевим часом) Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4633 жертви серед цивільного населення в країні: 1982 убитих і 2651 пораненого", - йдеться у звіті.

В ООН уточнили, що серед 1982 загиблих: 511 чоловіків, 323 жінки, 34 дівчинки і 56 хлопчиків, а також 72 дитини та 986 дорослих, стать яких поки невідома.

З 2651 пораненого цивільного: 313 чоловіків, 230 жінок, 53 дівчинки і 56 хлопчиків, а також 147 дітей і 1852 дорослих, стать яких нині невідома.

"Більшість зафіксованих жертв серед мирного населення сталася в результаті застосування засобів ураження з великою площею ураження, в тому числі обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних і авіаційних ударів", - розповіли в УВКПЛ ООН.

В організації зазначають, що фактичні цифри - значно вищі.

"Отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної (Луганська область) і Бородянки (Київська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри підтверджуються і не включені в наведену вище статистику", - повідомляють в ООН.

Раніше повідомлялося, що за словами глави Донецької ОВА, в Маріуполі в результаті дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Війна Росії проти України
NEWS
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла