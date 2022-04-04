ООН фіксує загибель 1417 мирних громадян в Україні з початку вторгнення РФ

"З 4:00 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до півночі 2 квітня 2022 року (місцевий час), Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 3455 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в країні: 1417 загиблих і 2038 поранених", - йдеться в публікації.

В ООН уточнили, що серед 1417 загиблих: 293 чоловіки, 201 жінка, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 59 дітей і 802 дорослих, стать яких наразі не вдалося встановити.

З 2038 поранених: 241 чоловік, 187 жінок, 41 дівчинка і 38 хлопчиків, а також 92 дитини та 1439 дорослих, стать яких поки не встановили.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, в тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари", - повідомляється у звіті.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зазначили, що реальні цифри - значно вищі.