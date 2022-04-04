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ООН фіксує загибель 1417 мирних громадян в Україні з початку вторгнення РФ

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Понеділок 04 квітня 2022 02:53
ООН фіксує загибель 1417 мирних громадян в Україні з початку вторгнення РФ Фото: наслідки удару військ РФ по школі в Харкові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого й по 2 квітня Організацією Об'єднаних Націй було зафіксовано 3455 жертв серед мирного населення. З них 1417 убитих, у тому числі 121 дитина, і 2038 - поранених, у тому числі 171 дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт міжнародної організації.

"З 4:00 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до півночі 2 квітня 2022 року (місцевий час), Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 3455 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в країні: 1417 загиблих і 2038 поранених", - йдеться в публікації.

В ООН уточнили, що серед 1417 загиблих: 293 чоловіки, 201 жінка, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 59 дітей і 802 дорослих, стать яких наразі не вдалося встановити.

З 2038 поранених: 241 чоловік, 187 жінок, 41 дівчинка і 38 хлопчиків, а також 92 дитини та 1439 дорослих, стать яких поки не встановили.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, в тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари", - повідомляється у звіті.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зазначили, що реальні цифри - значно вищі.

Раніше, 3 квітня, генпрокурор Ірина Венедиктова розповіла, що з районів звільненої від російських окупантів Київської області вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів.

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