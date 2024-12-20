Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев

Откуда украинская Налоговая служба узнает о доходах своих граждан из-за рубежа, кто в "группе риска" и имеет ли государство эффективные инструменты принуждения к уплате налогов, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Руслана Кисляка.

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Громкая налогово-криминальная история с украинскими моделями, сотрудничающими с международной платформой OnlyFans, среди прочего продемонстрировала готовность отечественной Налоговой идти все дальше в поиске до сих пор необлагаемых налогами доходов украинских граждан по всему миру. В условиях войны это выглядит абсолютно оправданным. Более того, (не)удивляет, почему лишь война заставила украинскую власть проявить признаки наличия политической воли по наведению порядка с уплатой налогов.

Сознательно упуская в данной статье уголовно-правовой аспект проблемы, связанный с легализацией в Украине деятельности бизнесов вроде OnlyFans, отметим лишь, что по данным, обнародованным главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, по состоянию на 18 декабря 350 украинских моделей OnlyFans подали декларации об имущественном состоянии и доходах, задекларировав 305,4 млн грн дохода. Уплачено 59 млн грн НДФЛ и военного сбора. И, как отмечал политик еще в сентябре, когда впервые было публично заявлено о намерениях Налоговой "обилетить" всех отечественных работниц упомянутой международной платформы, предоставляющей развлекательные услуги для взрослых, это только начало большого налогового похода на украинцев, получающих доходы из-за рубежа.

Поэтому попробуем разобраться с тем, что ждет украинцев, которые имеют денежные поступления из-за рубежа, кто эти украинцы, откуда Налоговой известно о них и что им следует делать дальше.

Откуда Налоговой известно о доходах украинцев из-за границы

Еще 19 августа 2022 года Государственная налоговая служба Украины подписала так называемое Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (CRS), которое предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией о финансовых счетах граждан между компетентными органами разных стран.

По условиям соглашения Украина получает от других государств информацию об открытых у них счетах украинских граждан и компаний, которые являются налоговыми резидентами Украины, а другие государства получают соответствующую информацию о своих налоговых резидентах от Украины. Сбор информации о счетах, подлежащей обмену, осуществляют финансовые учреждения, которые подают отчеты налоговым органам в своих странах. Обмен информацией между государствами осуществляется на уровне налоговых служб. Сейчас Украина обменивается налоговой информацией со 118 странами, говорит и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский.

Первый успешный обмен информацией с другими странами в рамках соглашения CRS завершился 30 сентября 2024 года. Информация охватывала период с 1 июля до 31 декабря 2023 года, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов. По состоянию на 1 декабря, по данным, обнародованным Даниилом Гетманцевым, Украина уже получила отчеты о 500 тысячах счетов украинских граждан за рубежом на суммы более 200 тыс. евро каждый.

По словам Даниила Гетманцева, Украина уже обменивается с другими странами налоговой информацией (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Также налоговые органы Украины имеют возможность получать информацию относительно иностранных доходов украинских резидентов, используя Конвенцию о взаимной административной помощи в налоговых делах. ГНС Украины использует механизм Конвенции, чтобы отправлять запросы для получения информации от налоговых органов других стран, объясняет для РБК-Украина партнер (направление налогового консультирования) KPMG в Украине Александр Бобошко.

Среди источников информации для украинской Налоговой управляющий юрист Arzinger Денис Эрсой называет также детализированную финансовую отчетность, которую украинские владельцы иностранных бизнесов должны подавать с 2023 года вместе с КИК-отчетностью (отчетностью о контролируемых иностранных компаниях) в украинскую Налоговую.

А еще украинская ГНС может самостоятельно инициировать и направлять своим коллегам в разные страны точечные запросы о предоставлении информации. И кейс OnlyFans – один из таких примеров.

Ну и, наконец, нечасто, но все же случается, когда иностранные органы финансового мониторинга по собственной инициативе передают украинским коллегам информацию об украинских гражданах.

Вместе с тем, предостерегает партнер, руководитель направления "Международное налогообложение" и практики Deloitte Private в Украине Андрей Серветник, стоит понимать, что Украина имеет право облагать налогами только лиц, которые в конкретном налоговом году (например, в 2024-м) являются ее "налоговыми резидентами". Это могут быть как граждане Украины, так и иностранцы. В то же время доходы украинцев, которые проживают за границей и не являются налоговыми резидентами Украины, не должны интересовать украинские налоговые органы.

"Если физлицо при наличии украинского гражданства является налоговым резидентом другой страны и может доказать это, тогда законных оснований заставить его платить налоги за иностранные доходы в Украине нет. Спор, который может возникнуть, будет подлежать рассмотрению и доказыванию в суде. При этом физлицо должно доказать свой статус налогового резидента другого государства", – объясняет член Ассоциации юристов Украины, руководитель налоговой практики, аудитор и адвокат АК "Соколовский и партнеры" Наталья Куриленко.

Для юрлиц-резидентов Украины некоторые виды доходов также могут не облагаться налогом в Украине согласно конвенциям об избежании двойного налогообложения.

Ну и понятно, что налоговые органы "видят" те иностранные доходы резидентов Украины, которые поступают на счета в украинских банках, например, это может быть заработная плата от иностранного работодателя или дивиденды.

Еще один важный нюанс. Налоговые органы Украины получают информацию о состоянии счетов украинцев – физических лиц и юридических лиц – в случае, если их компании за рубежом считаются "пассивными", то есть получают пассивные доходы, такие как роялти, дивиденды или проценты, добавляет руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк.

Какую информацию о доходах украинцев за рубежом "видит" Налоговая

В рамках упомянутого соглашения CRS украинская Налоговая получает от налоговых органов других стран следующую информацию об украинцах, которые зарабатывают за рубежом:

имена, адреса, номера налогоплательщиков, даты и места рождения;

номера счетов;

название и идентификационный номер финансовой организации;

остаток или стоимость счета по состоянию на конец отчетного периода или, если счет был закрыт в течение такого года или периода, на момент закрытия счета;

доходы, которые сгенерировал такой счет (например, проценты).

Какая ответственность за неуплату налогов

Стоит понимать, что наличие у человека счета за рубежом, на котором хранятся средства, еще не означает факт нарушения требований по уплате налогов в Украине. Но Налоговая может сопоставлять эту информацию со сведениями о задекларированных доходах и уплате лицом налогов, и при необходимости обращаться за разъяснениями к нему, разъясняет Дмитрий Глинский из НАБУ.

Если у Налоговой появляется доказательная база по неуплате налогов с зарубежных доходов, то сначала, как правило, налогоплательщикам направляется запрос для уточнения информации. Если налогоплательщик игнорирует этот запрос или предоставляет не очень убедительные ответы, то Налоговая может инициировать проверку, предупреждает Денис Эрсой из Arzinger. По результатам проверки налогоплательщику могут быть доначислены налоги и штрафы, а в случае их неуплаты будет накапливаться пеня. Также имущество налогоплательщика, в том числе средства на счетах, может быть передано в налоговый залог, а позже – взыскано через суд для погашения налогового долга.

Рано или поздно за неуплату налогов придется заплатить сполна (фото: freepik.com)

"В случае установления фактов неуплаты налогов с иностранных доходов, налоговики будут начислять налоговые обязательства и штрафные санкции, а также давать срок для уплаты последних. После приобретения статуса согласованности сумм обязательств (в т. ч. после окончания процедуры обжалования налоговых начислений, если такое обжалование будет осуществляться), у налогоплательщика может сформироваться налоговый долг", – предупреждает Иван Маринюк из ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

С целью погашения должником налоговых обязательств Налоговая может накладывать на имущество должника налоговый залог или арест (в зависимости от поведения налогоплательщика), и в будущем взыскивать средства со счетов или удовлетворять свои требования через продажу имущества, находящегося в налоговом залоге. При этом должник не сможет свободно распоряжаться своим имуществом, которое находится в налоговом залоге или на которое наложен налоговый арест.

"На практике механизмы взыскания налогового долга являются достаточно эффективными и их реализация зависит от активности или заинтересованности Налоговой", – резюмирует собеседник РБК-Украина.

В результате нарушитель налоговой дисциплины все равно будет вынужден заплатить не только налоги, но и штрафные санкции и пеню.

"Законодательство предусматривает ответственность за неуплату налогов, риск наступления которой может стимулировать вовремя платить налоги или по крайней мере дважды подумать перед тем, как подвергать себя соответствующему риску. Речь идет о финансовой ответственности – штрафе в размере от 10% до 50% от суммы неуплаченных налогов, пене, или даже уголовной ответственности, которая наступает за неуплату налогов в крупных размерах, или ограничении права распоряжаться собственным имуществом", –объясняет Денис Эрсой.

Эффективность существующей процедуры зависит как от качества работы Налоговой, так и от конкретных обстоятельств дела. Например, если у налогоплательщика нет имущества в Украине, которое можно было бы взыскать для погашения долга, то такой фактор, конечно, усложняет процесс принуждения.

Также нужно понимать, что у Налоговой не безграничный ресурс, в частности количество работников, которые могут качественно и своевременно администрировать процесс, ограничено. Поэтому, скорее всего, в первую очередь больше внимания со стороны Налоговой получат люди с большими суммами потенциально незадекларированных доходов или же те, о ком Налоговая узнает первой. И здесь лучше не рисковать, а уплатить налоги и спать спокойно.

При подготовке материала использовались публичные комментарии главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, эксклюзивные комментарии для РБК-Украина и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрия Глинского, партнера (направление налогового консультирования) KPMG в Украине Александра Бобошко, управляющего юриста Arzinger Дениса Эрсоя, партнера, руководителя направления "Международное налогообложение" и практики Deloitte Private в Украине Андрея Серветника, члена Ассоциации юристов Украины, руководителя налоговой практики, аудитора и адвоката АК "Соколовский и партнеры" Натальи Куриленко, руководителя практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Ивана Маринюка.