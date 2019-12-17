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Онлайн розрахунки клієнтів "Запоріжгаз Збуту" зросли більш ніж в 2 рази

Новини » Енергетика     17.12.2019 - 14:23
Онлайн розрахунки клієнтів "Запоріжгаз Збуту" зросли більш ніж в 2 рази
Ілюстративне фото (dtek.com)

Це на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року

З початку року майже 52 тис. побутових споживачів газу Запорізької області сплатили за газ онлайн. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Запоріжгаз Збут".

"Для користувачів "Особистого кабінету" на сайті 104.ua поки доступні платіжні платформ iPay.ua, Portmone.com, MasterPass і EasyPay.ua. Крім того, оплатити газ можна через Приват24, Ощад24, iBox і Pay.vn.ua", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найчастіше споживачі газу Запорізької області користуються платіжною платформою Portmone.com. У поточному році з її допомогою здійснено майже 30,5 тис. платіжних операцій.

"Заплатити за газ за допомогою онлайн сервісів можна не виходячи зі свого будинку або офісу, без черг. В онлайн-розрахунках комісія мінімальна, а іноді можна заплатити і без неї. Здійснити оплату можна безпосередньо в нашому "Особистому кабінеті" - говорить директор ТОВ "Запоріжгаз Збут" Владислав Вітютін.

На початок листопада "Особистим кабінетом" на сайті 104.ua користуються понад 150 тис. споживачів газу Запорізької області. "В "Особистому кабінеті" споживачі можуть дізнатися ціну газу, стан свого особового рахунку, суму до оплати, передати показання лічильника, завантажити і роздрукувати рахунок, оплатити газ. Також можна скористатися паблік акаунтом 7104.ua в Viber, а також мобільним додатком 104Mobile для смартфонів і 104MobileLight для iPhone", - йдеться у повідомленні.

Клієнтами "Сумигаз Збут" в 2019 році стали 1036 домогосподарств Клієнти "Рівнегаз Збуту" в 2,5 рази більше платять за газ через онлайн сервіси
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