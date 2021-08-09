"Він для нас був просто ніхто": Лукашенко про смерть Шишова

Олександр Лукашенко прокоментував смерть глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Він заявив, що опозиціонер був ніким для нього і країни в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його слова під час прямої лінії .

"Хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну гаразд, я президент, я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі тільки 3-4 людини тільки його і знали. Він для нас був просто ніхто. Ну який божевільний візьме в Білорусі піде його там чогось повісить, крім там, якщо розбирання якісь. Ну навіщо? Елементарно: ну повісили одного, завтра буде такий же інший. Всіх же не перевішаєш", - сказав Лукашенко.

Він виступив з вимогою надати докази його причетності чи його спецслужб до смерті Шишова.

"Він де знаходився? Він знаходився в Україні.. він був на вашій території. Він повісився або його повісили на вашій території. Ви, будь ласка, займайтеся, і дайте нам відповіді: хто повісив, як повісив громадянина Білорусі", - додав Лукашенко.

За його словами, в Білорусі є з ким розібратися, крім загиблого.

"Треба розбиратися, а якщо ви нас дорікнули: факти на стіл...У нас вистачає без Шишова, з ким треба розбиратися, але ми ні на кого поки що пальцем не показали", - сказав Лукашенко.