ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Він для нас був просто ніхто": Лукашенко про смерть Шишова

Новость на русском →
Мінськ, Понеділок 09 серпня 2021 13:21
"Він для нас був просто ніхто": Лукашенко про смерть Шишова Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Олександр Лукашенко прокоментував смерть глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Він заявив, що опозиціонер був ніким для нього і країни в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його слова під час прямої лінії.

"Хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну гаразд, я президент, я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі тільки 3-4 людини тільки його і знали. Він для нас був просто ніхто. Ну який божевільний візьме в Білорусі піде його там чогось повісить, крім там, якщо розбирання якісь. Ну навіщо? Елементарно: ну повісили одного, завтра буде такий же інший. Всіх же не перевішаєш", - сказав Лукашенко.

Він виступив з вимогою надати докази його причетності чи його спецслужб до смерті Шишова.

"Він де знаходився? Він знаходився в Україні.. він був на вашій території. Він повісився або його повісили на вашій території. Ви, будь ласка, займайтеся, і дайте нам відповіді: хто повісив, як повісив громадянина Білорусі", - додав Лукашенко.

За його словами, в Білорусі є з ким розібратися, крім загиблого.

"Треба розбиратися, а якщо ви нас дорікнули: факти на стіл...У нас вистачає без Шишова, з ким треба розбиратися, але ми ні на кого поки що пальцем не показали", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, у Києві знайшли мертвим голову організації Віталія Шишова.

Після чого поліція озвучила дві основні версії його смерті.

Також стало відомо, що справа про смерть Шишова перебуває на контролі президента Володимира Зеленського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь преступления
NEWS
Меркель приїде до Києва і зустрінеться з Зеленським: названа попередня дата
Меркель приїде до Києва і зустрінеться з Зеленським: названа попередня дата
DAILY
Юлія Лапутіна: Маргіналізуються не ветерани, а їхній образ у суспільстві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Юлія Лапутіна: Маргіналізуються не ветерани, а їхній образ у суспільстві