"Омікрон" - не останній. Вчені попередили про появу нових штамів COVID-19

Американські вчені попереджають, що стрімке поширення штаму "Омікрон" практично гарантує, що це не остання версія коронавірусу, з якою зіткнеться світ. Вони запевнили, що нові варіанти COVID-19 продовжуватимуть з'являтись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
"Чим швидше поширюється "Омікрон", тим більше можливостей для мутацій, які потенційно призводять до більшої кількості варіантів", - пояснив Леонардо Мартінес, епідеміолог інфекційних захворювань Бостонського університету.
Експерти заявляють, що кожна інфекція дає вірусу шанс мутувати, і "Омікрон", у порівнянні зі своїми попередниками, поширюється набагато швидше.
"Легкість, з якою він поширюється, збільшує ймовірність того, що вірус збережеться серед людей з ослабленою імунною системою, що дає йому більше часу для розвитку потужних мутацій", - зазначають вчені.
Фахівці наголошують на необхідності продовження заходів громадської охорони здоров'я.
Зокрема, мова йде про вакцинацію, носіння масок для стримування появи нових штамів.
Нагадаємо, китайські вчені з'ясували у яких випадках штам коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше за "Дельту".
Додамо, як заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, нікому не вдасться уникнути зараження штамом "Омікрон", але вакциновані люди перенесуть його легше.