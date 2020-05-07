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Омбудсмен повідомила кількість хворих COVID-19 в українських в'язницях

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 21:55
Омбудсмен повідомила кількість хворих COVID-19 в українських в'язницях
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

На думку Денісової, реальні цифри можуть бути значно вище

В пенітенціарних установах України коронавірус COVID-19 офіційно підтверджений у 3 в'язнів і 12 чоловік персоналу. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова в Facebook.

За її словами, у зв'язку з недотриманням протиепідемічні заходи в більшості установ, реальні цифри можуть бути значно вище.

"На сьогодні офіційно зареєстровано 3 випадки на зараження COVID-19 ув'язнених і 12 заражень у персоналу. У зв'язку з тим, що протиепідемічні заходи в більшості установ не дотримуються, можна припустити, що хворих коронавірусом значно більше, адже масове тестування ні персоналу, ні ув'язнених ніхто не проводить", - повідомила Денісова.

Також омбудсмен зазначила, що звернулася до міністра охорони здоров'я з проханням забезпечити тестами пенітенціарні установи.

Раніше РБК-Україна писало, що Моніторингова місія ООН закликала Кабінет міністрів захистити укладених від COVID-19. За словами глави ММ ООН в Україні, COVID-19 може швидко поширюватися в установах, де люди знаходяться в тісному контакті один з одним.

Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу за фактами порушення карантину в Лук'янівському СІЗО. Зазначається, що Адміністрація не забезпечує ув'язнених захисними засобами.

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