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Омбудсмен подтвердил убийство россиянами двух подростков в оккупированном Бердянске

Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские террористы убили двух украинских подростков в оккупированном Бердянске Запорожской области. Ранее оккупанты обвинили подростков в партизанской деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.

Накануне стало известно, что в Бердянске российские военные убили двух подростков, якобы занимавшихся партизанской деятельностью.

"Двое ребят 2006 года рождения, Тигран Оганисян и Никита Ханганов, вступили в бой с оккупантами. Как известно, они уничтожили военного РФ и коллаборанта-полицейского. После перестрелки захватчики заявили о "ликвидации" ребят", - написал омбудсмен.

Ранее подростков и их родных преследовали оккупанты. Тиграна Оганисяна похитили, допрашивали и пытали электрическим током.

В мае подростки получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Им грозило до 20 лет лишения свободы.

"РФ должен понести наказание! Убийцы должны быть осуждены! А весь мир должен понять - ежедневно на оккупированных территориях нарушаются права человека. И пока Украина не вернет свои территории, это будет продолжаться и продолжаться", - заявил Лубинец.

Что этому предшествовало

Напомним, об обвинениях и пытках украинских подростков Тиграна Оганисяна и Никиты Ханганова стало известно еще весной. Когда ситуация получила огласку Европарламент потребовал отпустить парней на контролируемую Украиной территорию, однако оккупанты отказались.

Вчера правозащитники и активисты сообщили, что, вероятно, подростков во временно оккупированном Бердянске убили российские захватчики. Оккупационные власти также заявили о "ликвидации" парней, которых гауляйтер Рогов назвал террористами.

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